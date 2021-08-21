القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، حيث سقطت قذائف على قرى شوارغة وقلعة الشوارغة ومرعناز وبرج قاص والمالكية في ريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية، منتصف ليل الجمعة-السبت وصباح اليوم، طال قرى مرعناز ومحيط مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل عنصرين من القوات الكردية أحدهما متأثرًا بإصابته التي أصيب بها، جراء الاشتباكات التي دارت بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية الكريدية في ريف مدينة الباب الشرقي فجر الخميس 19 آب/ أغسطس، والقتيل الثاني تمكنت الفصائل الموالية لتركيا من سحب جثتة، بالإضافة لإصابة آخرين بجروح متفاوتة.