القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين ضمن مناطق نفوذ التشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد” في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزين في قرية الكريدية الواقعة شرقي مدينة الباب بريف حلب مواقع ضمن نفوذ المجالس والتشكيلات العسكرية المنضوية تحت قيادة “قسد”، حيث سقطت قذائف الهاون على قرية جب الحمرة وقرية الحوتة الواقعتين شرقي مدينة الباب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 19 آب، قصفًا نفذته القوات التركية على قريتي الجات والدرج التي يسيطير عليها قوات مجلس منبج العسكري في ريف منبج شرقي حلب.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في10آب، باشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، على خط الساجور بريف منبج شرقي حلب، تزامن مع ذلك محاولات تسلل للأولى على مواقع الثانية.