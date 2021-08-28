القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب : قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون محيط قرية أم الحوش وقول سروج والسموقة وحساجك ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية .

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا أمس، استهداف القوات الكردية بنحو 6 قذائف صاروخية محيط نقطة تركية في بلدة مارع بريف حلب الشمالي، سبق ذلك قيام القوات التركية والفصائل الموالية لها باستهداف قريتي عقلمية و كفرانطون التابعتين لناحية شرا بريف عفرين بالمدفعية الثقيلة.