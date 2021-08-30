القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان نحو 10 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها 9 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، حيث تركز القصف على قرى عقيبة وديرجمال وابين والزيارة وصوغانكه وكفرنايا وإرشادية والعلقمية وتاتمرش بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، انفجارات في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب، نتيجة قذائف صاروخية مصدرها مناطق نفوذ قوات النظام والمناطق التي تنتشر فيها القوات الكردية بريف حلب، حيث سقطت القذائف عند طريق المازوت ومفرق جنديرس في المدينة، ما أدى إلى وقوع 5 جرحى بينهم أطفال، وسط استمرار سماع سيارات الإسعاف بكثافة في المدينة.