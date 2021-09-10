القوات التركية والفصائل الموالية لها تعاود استهداف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وفجر اليوم، استهدفت خلاله مناطق في قرى أم عدسة والجاموسية والدندنية الواقعة بريف مدينة منبج، شمال شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما استهدفت بقصف مماثل مناطق خاضعة لنفوذ القوات الكردية شمالي حلب، وتجديداً قرية سد الشهباء، ولا أنباء عن إصابات. وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت قرى حربل وتل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد وثق، أمس الأول، مقتل 6 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب.

حيث قتل ما لا يقل عن 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، جراء استهداف قوات جبهة الأكراد المنضوية تحت قيادة قوات سوريا الديمقراطية بصاروخ موجه، تمركزات الفصائل الموالية لتركيا في قرية الكريدية بالريف الشرقي لمدينة الباب، و 3 من فصيل “الجبهة الشامية” الموالي للحكومة التركية، قتلوا في اشتباكات مع القوات الكردية على محور مريمين بريف عفرين شمال غربي حلب، فجر اليوم الأربعاء، يذكر أن اثنين من القتلى من ريف دمشق ممن هُجروا سابقاً إلى عفرين بموجب اتفاقات روسية-تركية.