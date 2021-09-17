القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان منازل المدنيين ومناطق قرب طريق “m4” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا مصدره القواعد العسكرية التركية وتجمعات الفصائل الموالية لها، على قرية الدردارة، المناطق القريبة من طريق “m4” في ريف تل تمر بريف الحسكة، حيث استهدف القصف البري منازل المدنيين في المنطقة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 15 أيلول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على منطقة الدردارة الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف تل تمر ضمن محافظة الحسكة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القاعدة التركية المتمركزة في قرية داؤودية قصفت بالمدفعية الثقيلة كل من قرى نويحات وخضراوي ومحيط الاسدية ومحيط كسرى في ريف أبو راسين الشمالي، وسط إطلاق قنابل ضوئية قرب نقاط التماس مع “قسد”، دون ورود معلومات عن إصابات.