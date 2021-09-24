القوات التركية والفصائل الموالية لها تعاود استهداف منطقة بريف عين عيسى شهدت سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين على مدار الأيام الفائتة

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” ضمن محافظة الرقة، حيث استهدفت بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة بالقذائف الصاروخية مناطق في قرية دبس بريف عين عيسى الغربي، شمالي الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، عمليات قصف صاروخي مكثف من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على أماكن في منطقتي فاطسة والدبس بريف بلدة عين عيسى شمالي الرقة، وأماكن أخرى على طريق M4 الدولي، ما أدى لسقوط جرحى حيث جرى استهداف آليات أثناء عبورها من الطريق الدولي، يأتي ذلك كردة فعل على سقوط قتلى وجرحى من الفصائل في عملية تسلل فاشلة نفذوها بعد منتصف الليل على قرية دبس غربي عين عيسى، ولم يتنسى للمرصد السوري حتى اللحظة من التأكد من تعداد قتلى الفصائل.

المرصد السوري كان قد رصد عملية تسلل قام بها عناصر ضمن الفصائل الموالية للحكومة التركية، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء، على قرية دبس الواقعة بريف عين عيسى الغربي، ضمن القطاع الشمالي من محافظة الرقة، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتم سرقة عشرات المواشي من الأغنام تحديداً وجرى تصفية صاحب المواشي بعد خطفه مع المواشي ثم تصفيته وإعدامه ميدانياً بالرصاص ورمي جثته، كما أصيب والد القتيل ووالدته بجراح أثناء عملية السرقة نتيجة لتعرضهم لإطلاق نار من قبل الفصائل، كما دارت اشتباكات عنيفة بين المتسللين وعناصر قسد، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.