القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 5 قرى ومواقع في ريف تل تمر.. و”قسد” ترد على مصادر النيران

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 5 قرى ومواقع في ريف تل تمر.. و”قسد” ترد على مصادر النيران

محافظة الحسكة: تعرضت قرى في ريف تل تمر في محافظة الحسكة لقصف متقطع من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث سقطت قذائف مدفعية على قرى تل كيفجي وتل جمعة والدردارة وأم الكيف وصوامع أم الكيف، ما أدى إلى أضرار مادية.

وفي سياق متصل، ردت قوات مجلس تل تمر والمجلس الآشوري التابعين لـ”قسد”، على مصادر النيران، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قبل ساعات تجدد القصف الصاروخي من قِبل القوات التركية على قرية الدردارة ومناطق أُخرى في ريف مدينة تل تمر بريف الحسكة، تزامن ذلك مع قيام القوات الأمريكية بتسيير دورية اعتيادية في بلدة تمر وريفها الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرى الدردارة والطويلة والمجيبرة في ريف تل تمر في محافظة الحسكة، واستهدف القصف التركي نقطة تتمركز فيها قوات النظام في ريف تل تمر.