القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين بريف الحسكة ومجلس تل تمر العسكري يرد بقصف مواقعهم

محافظة الحسكة: استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها من نقاط تمركزها شرق رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بالمدفعية الثقيلة قريتي خضراوي وعبد الحي ما تسبب بتدمير عدد من منازل المدنيين.

على صعيد متصل، ردت قوت مجلس تل تمر العسكري بقصف مواقع وتجمعات القوات التركية والفصائل الموالية لها في باب الخير بالصواريخ وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن عناصر مجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد”، استهدفوا بصاروخين موجهين ، مواقع وتحركات عناصر “الجيش الوطني”، ضمن منطقة “نبع السلام”، في قرية العريشة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل.