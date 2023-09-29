القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 قرى بريف تل أبيض الغربي

محافظة الرقة: تعرضت قرى ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية لقصف مدفعي جديد، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها قبل قليل، استهدف قرى بير علي وبير حبش وقزعلي بريف تل أبيض الغربي في الرقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، في استمرار القصف المدفعي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية، ضد مواقع وقرى في شمال شرق سوريا.

وفي 27 أيلول الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصف بالمدفعية الثقيلة قرية حدريات في الريف الشرقي لناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين تم نقلهما إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.