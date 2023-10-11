القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام بالريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قرى أبين وكالوته وعقيبة والزيارة وزرنا عيت بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري في السابع من تشرين الأول الجاري أن القوات التركية قصفت محيط مدينة تل رفعت ودير جمال وكفرنايا بريف حلب الشمالي، وصوغوناكة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب.

وفي السياق، قصفت قوات النظام محيط القاعدة التركية في كفرجنة بناحية شران بريف حلب، رداً على استهداف مدينتي نبل و الزهراء بريف حلب الشمالي.