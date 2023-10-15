القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان محيط قريتين في الريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي الشعالة والبيلونية ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” وقوات النظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن قوات النظام، قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي كباشين وفافرتين في ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، ضمن مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا.