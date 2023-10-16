القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” في ريف حلب

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” في ريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قرى صوغوناكه وأبين وكالوته وبرج قاص بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، مما أدى لإصابة طفل بجروح طفيفة وأضرار مادية في المناطق المستهدفة.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي كباشين وفافرتين في ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، ضمن مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا.