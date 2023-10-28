القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمالي حلب

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي بينه وعقيبة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غربي حلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون معلومات عن حجم الأضرار.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 26 تشرين الأول الجاري قصف للقوات التركية خلال الساعات الفائتة، بالمدفعية الثقيلة، قرى عقيبة ومحيط الزيارة وأبين في ناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، دون تسجيل خسائر بشرية، حيث اقتصرت الأضرار على المادية.

وتشهد محاور بريف حلب الشمالي قصف واشتباكات متبادلة بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة، وبين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة أخرى، بشكل شبه يومي.