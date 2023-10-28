القوات التركية والفصائل الموالية لها تجريان تدريبات عسكرية في قاعدة الدوادية ضمن منطقة “نبع السلام”

محافظة الحسكة: أفاد نشطاء المرصد السوري، بقيام القوات التركية والفصائل الموالية لها، بإجراء تدريبات عسكرية في ساعات الصباح الأولى، في قاعدة الدوادية ومزارع ومشاريع زراعية المحيطة بها ضمن منطقة “نبع السلام”، الواقعة على خطوط التماس في الجهة المقابلة من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري.

وتجري التدريبات باستخدام الأسلحة الثقيلة، وضرب أهداف وهمية لرفع قدرات مقاتليها في المنطقة.

ويشار إلى أن هذه المزارع والمشاريع تعود ملكيتها للمواطنين من السكان المحليين، حيث جرى تهجيرهم من قبل القوات التركية، وتحويلها إلى أهداف عسكرية لها.

وتشهد الخطوط الفاصلة بين مناطق سيطرة “قسد” والفصائل الموالية لأنقرة، استهدافات وقصف بري متبادل بشكل شبه يومي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 13 تشرين الأول الجاري، بقيام القوات التركية إنشاء أبراج مراقبة في الجهة المقابلة لبلدة عين عيسى شمالي الرقة، بعد تعرض قاعدتها للقصف، وفي 10 تشرين الأول الجاري، تأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مقتل 4 جنود من القوات التركية، باستهداف صاروخي نفذته قوات مجلس تل العسكري على قاعدة الدوادية التابعة للقوات التركية في ريف الحسكة ضمن منطقة ” نبع السلام”.