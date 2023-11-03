القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 4 قرى بريف الحسكة

محافظة الحسكة: نفذت القوات التركية والفصائل الموالية قصفا مدفعيا مكثفا من نقاط تمركزهم في منطقة “نبع السلام” شرق رأس العين بريف الحسكة، حيث طال القصف العشوائي 4 قرى هي( الربيعات وخربة شعير والأسدية والنويحات) شمال غربي الحسكة، ضمن مناطق نفوذ قوات تل تمر العسكري، وسط سقوط عدة قذائف قرب منازل المدنيين، ما أجبروا على النزوح إلى القرى المجاورة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة ضمن منطقة “نبع السلام”، قصفت بلدة أبو راسين وقرى ربيعات والخضراوي والأسدية والبوبي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال غربي الحسكة، بالتزامن مع حركة نزوح للمدنيين باتجاه القرى الآمنة نتيجة القصف العشوائي.