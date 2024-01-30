القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى بريف منبج شرقي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في قاعدة الشيخ ناصر بقذائف المدفعية الثقيلة، قرى جات توخار وقرط ويران وتل تورين في ريف منبج الغربي شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 21 كانون الثاني الجاري، اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل “الجيش الوطني” بمنطقة “درع الفرات” من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري من جهة أخرى، إثر عملية تسلل نفذتها قوات الأخيرة من جهة أم جلود بريف منبج، مما أدى لمقتل عنصر في “السلطان مراد” الموالي لتركيا وإصابة آخرين، ولازالت الاشتباكات على أشدها في تلك المنطقة.