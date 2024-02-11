القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمالي حلب

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام شمالي حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بقذائف المدفعية الثقيلة، قرى المالكية ومنغ وبينه بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وفي 30 كانون الثاني الفائت، تعرض محيط المشفى الوطني وقرية سيجراز غربي مدينة إعزاز ومحيط مخيم “كويت الرحمة” ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي لقصف صاروخي مصدره مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.

بدورها ردت القوات التركية بقصف استهدف محيط مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، ومرعناز والمالكية وشوارغة بناحية شران بريف عفرين شمال غربي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.