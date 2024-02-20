القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قريتي سموقة والشعالة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 18 شباط، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة قريتي مرعناز والمالكية بناحية شران بريف عفرين شمال غربي حلب ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات مسلحة بين القوات الكردية والنظام السوري من جهة، و”الجيش الوطني” من جهة أخرى على محور مرعناز غرب إعزاز شمال حلب.