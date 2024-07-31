القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى في الريف الحلبي

محافظة حلب: قصفت مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى مرعناز وعين دقنة والبيلونية والشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وأشار المرصد السوري أمس، إلى أن مواطنا في العقد السابع من العمر أصيب وابنه البالغ من العمر 40 عاماً بجروح، جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية استهدف قرية بينه في ريف شيراوا بعفرين شمالي حلب ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام السوري.