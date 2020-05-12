القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد قصفها على محيط عين عيسى وتتسبب باندلاع النيران في محاصيل زراعية

القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد قصفها على محيط عين عيسى وتتسبب باندلاع النيران في محاصيل زراعية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق في قرى خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بمحيط مخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت عدة قذائف على أراضي زراعية تعود ملكيتها لمواطنين في المنطقة، ما أدى لاندلاع النيران في المحاصيل الزراعية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف الأراضي الزراعية في قرية هوشان غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة.

وأطلقت الفصائل عدة قنابل ضوئية في أجواء “عين عيسى”.

يأتي ذلك تزامنا مع بدء موسم الحصاد لافتعال حرائق في المحاصيل الزراعية.

عدسة المرصد السوري ترصد النيران المتصاعدة جراء اندلاع النيران في الأراضي الزراعية بمحيط مخيم عين عيسى بفعل القصف التركي