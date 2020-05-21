القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض وتتسب في نشوب حرائق

قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع “قسد” في قريتي صهرونج وقزعلي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا قرى كوبرلك قورفل وقزعلي وحرية والخالدية على طريق M4 الدولي، جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب في نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.

وكانت مصادر موثوقة أبلغت المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مجموعة تابعة للفصائل الموالية لتركيا، تمكنت من التسلل خلال الساعات الفائتة إلى داخل بلدة عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تزامنا مع سماع دوي انفجار عنيف في المنطقة، فيما تسببت الاشتباكات بسقوط قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.