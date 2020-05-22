القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية في ريف تل أبيض

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، مساء اليوم، قرية عريضة في ريف تل أبيض الغربي شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفا لللقوات التركية بالمدفعية الثقيلة استهدف مواقع “قسد” في قريتي صهرونج وقزعلي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الموالية لتركيا قرى كوبرلك قورفل وقزعلي وحرية والخالدية على طريق M4 الدولي، جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما تسبب في نشوب حرائق في المحاصيل الزراعية.