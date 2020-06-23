القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق انتشار “قوات النظام وقسد” بريف تل تمر الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً، نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها المنتشرة ضمن مناطق “نبع السلام”، استهدف مناطق تتمركز بها “قسد” وقوات النظام غربي “تل تمر” في ريف الحسكة، عقب ذلك استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة والقذائف مواقع الفصائل الموالية لأنقرة، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري، في 20 الشهر الجاري، أن “قسد” استهدفت بالمدفعية الثقيلة، مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها في قرية كورمازا شمال الرقة.

وفي سياق ذلك، ردت القوات التركية على مواقع قوات “قسد” في محيط مدينة عين عيسى، واستهدفت بعدة قذائف حاجزا أمنيا، وصوامع عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.