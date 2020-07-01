القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مخيما بالقرب من موقع أمني لقوات النظام و”قسد” في “عين عيسى”

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، موقعا أمنيا لقوات النظام و”قسد” بالقرب من مخيم “عين عيسى” شمال محافظة الرقة، ما أدى إلى نشوب حرائق في المخيم، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقة “نبع السلام”، على مناطق انتشار قوات النظام و”قسد”، في الريف الغربي لناحية “عين عيسى” شمالي محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، تحركات عسكرية للقوات التركية والفصائل الموالية لها، اليوم، في محيط قرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة.