القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد قصفها الصاروخي على ريف تل أبيض شمال الرقة

جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفها الصاروخي على ريف تل أبيض شمالي الرقة، حيث قصفت صباح اليوم الثلاثاء مناطق في قرية كور حسن بريف تل ابيض الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا بالأسلحة الثقيلة نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قريتي بيركيتك وابراهيم كردو في ريف تل أبيض ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح متفاوتة.

على صعيد متصل، حلقت طائرات حربية تركية على مسافات منخفضة في أجواء عين عيسى الخاضعة لنفوذ “قسد” شمال الرقة.