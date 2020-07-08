القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق نفوذ قوات النظام و”قسد” في ريف تل أبيض 

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بعدة قذائف عشوائية سقطت في قريتي خربة بقر وكور حسن، حيث تتواجد فيهما عناصر من قوات النظام و”قسد”، في ريف تل أبيض الغربي شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري، أمس، قصفا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع في قرية كور حسن بريف تل أبيض الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 6 تموز/يوليو،، قصفا بالأسلحة الثقيلة نفذته الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قريتي بيركيتك وابراهيم كردو في ريف تل أبيض ما أدى إلى إصابة مواطنين بجروح متفاوتة.