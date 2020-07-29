القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل تمر ومواقع بالقرب من طريق “m4” في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لتركيا من مواقعهما في قرية العريشة، استهدف ريف تل تمر وقرية الطويلة الواقعة بمحاذاة طريق الـ”m4″ في ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد مساء الأمس، استنفارا عسكريا للفصائل الموالية لتركيا المتمركزة في قريتي أم عشبة وباب الخير من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية مع قوات النظام المتمركزة في أبو راسين وريفها من جهة أخرى، تزامنا تعزيزات عسكرية كبيرة للطرفين على تلك المحاور، كما سمعت أصوات اشتباكات بالأسلحة الرشاشة على محاور ريف تل تمر وقرية القاسمية.