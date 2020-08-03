القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية في ريف تل أبيض

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، قرية سليب قران في ريف تل أبيض شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

على صعيد متصل، حلقت طائرة حربية روسية في أجواء عين العرب (كوباني)، تزامنا مع تحليق طائرات استطلاع روسية في المنطقة ذاتها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 1 آب/أغسطس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف محيط مدينة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري وثق، في 22 تموز الفائت، استشهاد مدني، جراء استهدافه برصاص قناصة مجهولة في ريف عين عيسى الغربي، عند خطوط التماس بين مناطق سيطرة قسد وقوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لأنقرة من جهة أخرى.