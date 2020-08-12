القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام وقسد بريف الرقة الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفا صاروخيا، نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، استهدفت من خلاله قريتي كورس حسن وخربة البقر، الخاضعنين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف مدينة “تل أبيض” شمالي الرقة، فيما سُمع دوي انفجار عنيف بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء في محيط رأس العين(سري كانييه) ضمن مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية، دون معرفة أسباب الانفجار حتى اللحظة.

وشهدت قرى ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، اقتتالا داخليا بين مكونات الفصائل الموالية لتركيا، بسبب خلافها على توزيع المسروقات التي سرقوها من منازل وممتلكات المواطنين في مناطق رأس العين وتل تمر.