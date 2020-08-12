القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان أطراف مدينة عين عيسى شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف أطراف مدينة عين عيسى الخاضعة لنفوذ “قسد” شمال الرقة.

على صعيد متصل، اندلع حريق في “مخيم عين عيسى”، يعتقد أنه نتيجة سقوط قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تجدد الاشتباكات المتقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين فصائل “الجيش الوطني” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قرية كور حسن غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، قصفا صاروخيا، نفذته القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها، استهدف قريتي كور حسن وخربة البقر، الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في ريف مدينة “تل أبيض” شمالي الرقة.