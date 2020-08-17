القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين في ريف عين عيسى شمال الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي أبو صرة ودبس في ريف عين عيسى الغربي شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 12 آب/أغسطس، قصفا مدفعيا مكثفا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف أطراف مدينة عين عيسى الخاضعة لنفوذ “قسد” شمال الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات متقطعة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين فصائل “الجيش الوطني” من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، على محاور قرية كور حسن غرب تل أبيض في ريف الرقة الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.