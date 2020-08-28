القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف عين عيسى قرب طريق “m4”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا، نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له في مناطق “نبع السلام”، استهدف قريتي هوشان والخالدية غرب بلدة عين عيسى على طريق “M4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 26 آب/أغسطس، قصفا صاروخيا نفذته فصائل ضمن “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق في الـ 17 من الشهر الجاري، مقتل اثنين من قوات سوريا الديمقراطية، وإصابة آخرين منهم، جراء استهداف حاجز لقوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية من طائرات مسيرة تركية، قرب قرية أبو صرة في ريف عين عيسى.