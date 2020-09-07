القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، مساء اليوم، قرى شوارغة والمالكية ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في الريف الحلبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 أيلول/سبتمبر، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على جبهة الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.