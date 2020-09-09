القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له، استهدف قرية الخالدية في الريف الغربي لناحية عين عيسى شمال محافظة الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 4 أيلول/سبتمبر، قصفا صاروخيا، نفذته فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، استهدف مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 28 من الشهر الفائت، قصفا مدفعيا، نفذه الجيش التركي والفصائل الموالية له في مناطق “نبع السلام”، استهدف قريتي هوشان والخالدية غرب بلدة عين عيسى على طريق “M4”.