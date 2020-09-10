القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية سموقة ومنطقة سد الشهباء، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي قصفا، في 7 أيلول/سبتمبر، قرى شوارغة والمالكية ومرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في الريف الحلبي.

وكان المرصد السوري رصد، في 6 أيلول/سبتمبر، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى، على محاور الدغلباش غرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي.