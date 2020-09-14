القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 4 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى مرعناز ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً صاروخياً متبادلاً، شهدته محاور باصوفان وبرج حيدر ضمن ريف حلب الشمالي، بين القوات التركية من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في تلك المنطقة من جهة أخرى.

كما رصد المرصد السوري يوم أمس الأول، تجدد القصف البري على النقطة التركية في قرية الغزاوية بريف عفرين، حيث استهدفتها القوات الكردية المتمركزة في قلعة كالوتة بالقرب من كباشين بعدة قذائف، تزامنا مع قصف بري تركي مكثف استهدف مواقع انتشار القوات الكردية شمال حلب.