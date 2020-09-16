القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قريتين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قريتي مرعناز وعقلمية في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى مرعناز ومالكية وشوارغة وقلعة شوارغة في ناحية شرا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 14 أيلول، قصفاً صاروخياً متبادلاً، شهدته محاور باصوفان وبرج حيدر ضمن ريف حلب الشمالي، بين القوات التركية من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في تلك المنطقة من جهة أخرى.