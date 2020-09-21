القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض.. و”قسد” ترد على مصادر النيران في مناطق “نبع السلام”

القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض.. و”قسد” ترد على مصادر النيران في مناطق “نبع السلام”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تبادلاً للقصف المدفعي والصاروخي بين قوات القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق “نبع السلام” من جهة، و”قسد” من جهة أخرى على محاور ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، حيث قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها قرية عبدوكي ومحيطها وقرية سارونج وصوامع قزعلي، تزامنا مع قصف “قسد” لمواقع الفصائل الموالية لتركيا في الطرف المقابل.

وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان في 17 أيلول الجاري من مصادره، أن قوة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تسللت إلى مواقع فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في محيط بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي قبل أن تدور اشتباكات بين الطرفين، خلفت قتلى وجرحى في صفوف الجيش الوطني.

ونشر المرصد السوري في 16 أيلول، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفت قرية سارونج في ريف تل أبيض شمال الرقة، واستهدفت منازل المدنيين ونقاط قوات النظام العسكرية هناك.