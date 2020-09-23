القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 4 قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى صغوناكه ومالكية وشوارق وعين دقنة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال محافظة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، أمس، اشتباكات على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين الفصائل الموالية لتركيا من جانب، والقوات الكردية المنتشرة في تلك المنطقة من جانب آخر، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين، ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.

ورصد المرصد السوري، في 21 أيلول الجاري، اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أُخرى على محاور مرعناز وكفر خاشر في محيط مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.