القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 7 قرى ومواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب 

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: توسعت رقعة القصف البري الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، على مناطق انتشار القوات الكردية في شمال غرب محافظة حلب، حيث طال القصف قرى تل مضيق وسد الشهباء وقرية كالوتية في منطقة الشهباء شمالي حلب.

كما جددت القوات التركية قصفها المدفعي على ناحية شيراوا مستهدفةً كل من قرى كوندي مازن وباشمرة ومايوسة.

وبذلك، يرتفع عدد القرى والمناطق التي تعرضت للقصف البري التركي خلال اليوم إلى 7، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، قبل ساعات، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق في قرية برج قاص الواقعة بناحية شيراوا شمال غربي حلب، ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن اشتباكات عنيفة، دارات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محور “الدغلباش” غرب مدينة الباب بريف حلب الشرقي.