القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرية في ريف تل أبيض الغربي

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، قرية سارونج في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها طال صوامع قزعلي وقرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، في القسم الشمالي من محافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية سارونج بريف تل أبيض الغربي، تزامناً مع هجوم للفصائل الموالية لتركيا على مواقع قوات النظام في القرية.