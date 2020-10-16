القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق ريف عين عيسى على الطريق الدولي “M4” شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً متواصلاً من قِبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، يستهدف قُرى الخالدية وهوشان وأبو صرة التابعة لريف عين عيسى على طريق الدولي “M4” في ريف الرقة الشمالي.

في حين وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد طفل جراء انفجار لغم أرضي أثناء قيامه برعي الأغنام، في محيط مخيم “عين عيسى” شمالي الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم “عين عيسى” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.