القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد قصفها الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي مرعناز والمالكية الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية. وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدفت مساء الأمس، بقذائف المدفعية الثقيلة والهاون، مواقع القوات الكردية على محور كفر خاشر جنوب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، تركزت على عدة محاور في الريف الحلبي، حيث استمرت عمليات الاستهدافات والقصف الصاروخي المتبادل بالإضافة للاشتباكات بين الطرفين على محاور كفرخاشر وكفركلبين، وسط معلومات عن قتلى وجرحى في صفوف الجانبين.