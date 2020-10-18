القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصف مناطق نفوذ “قسد” بريف تل أبيض الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستهدفة مناطق في قريتي دبس وهوشان الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري يوم أمس الأول، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم “عين عيسى” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالأسلحة الثقيلة، قبل أيام قرية سارونج في ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة.