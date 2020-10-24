القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان مناطق ضمن نفوذ القوات الكردية والمجالس العسكرية التابعة لـ”قسد” في ريف حلب

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مساء اليوم، محيط مدينة تل رفعت وقرية مرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.

كما قصفت بعدة قذائف مواقع في خط الساجور ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري التابع لقسد بريف حلب الشرقي.

وقصفت أيضاً، قريتي هوشرية توخار عون الدادات ضمن مناطق نفوذ مجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية قصفت، أمس، منطقة جبل قرقوزاق في ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت مواقع في اللواء الثاني التابع لمجلس منبج العسكري.

كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى سموقية وتل مضيق وسد الشهباء ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.