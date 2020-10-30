القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان قرى بالقرب من طريق “M4” بريف عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي “m4” شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً للقوات التركية، استهدف طريق حلب-الحسكة الدولي “m4” بريف عين عيسى، حيث سقطت القذائف على بعد نحو 3 كلم من رتل عسكري روسي كان يتجول في المنطقة.