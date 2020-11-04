القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف تل أبيض شمالي محافظة الرقة

قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة قريتي قزعلي وصليبي بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية استهدف محيط منطقة عين عيسى قرب الاتستراد الدولي”M4″، ومحيط تل أبيض الغربي في ريف الرقة الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 30أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي دبس وكوبرلك بريف عين عيسى قرب الطريق الدولي “m4” شمالي الرقة.