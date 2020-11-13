القوات التركية والفصائل الموالية لها تقصفان ريف أبو رأسين “زركان” شمالي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرية عنيق الهوى في أبو رأسين “زركان” شمالي الحسكة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عبر مصادره، يوم الأمس، عن معلومات جديدة حول العملية التي قامت بها قوات خاصة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس الأول بريف أبو رأسين (زركان)، حيث ارتفع تعداد قتلى الفصائل الموالية لأنقرة إلى 15 قتيلاً، قتلوا خلال قصف وعملية تسلل لقسد استطاعت خلالها من تفجير مقر اجتماع للفصائل الموالية لأنقرة في مزرعة الديري بريف أبو رأسين، كما تمكنت القوات المتسللة من أسر 3 عناصر من الفصائل.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قسد تمتلك صورتين لقتيلين من القوات التركية قتلا خلال العملية، وأضافت مصادر المرصد السوري بأن القوات الروسية عبرت عن استياءها من عملية قوات سوريا الديمقراطية عبر تواصل مع قيادة قسد، على اعتبار هناك اتفاق بين الطرفين ينص على عدم شن مثل هذه الهجمات.