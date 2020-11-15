القوات التركية والفصائل الموالية لها تجدد القصف البري على مناطق سيطرة قسد شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد عصر اليوم الأحد، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قرية سلوم الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف عين عيسى، شمالي الرقة، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد في السابع من الشهر الجاري، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف نقاط عسكرية لقوات النظام و”قسد” في قرية قزعلي وصوامعها بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.